يواجه مرضى القولون العصبي تحديات خاصة في شهر رمضان المبارك بسبب تغير مواعيد الطعام، الإفراط في بعض الأطعمة، والسهر الطويل، مما قد يزيد من أعراض الانتفاخ، الغازات، التقلصات، الإسهال أو الإمساك، ولكن مع اتباع نظام غذائي مدروس ونصائح بسيطة، يمكن لمعظمهم الصيام بأمان وراحة نسبية.

وفقاً لتوصيات أطباء الجهاز الهضمي وأخصائيي التغذية هناك مجموعة من النصائح لنظام غذائي موصى صحي وآمن



- التركيز على نظام منخفض الفودماب (السكريات قليلة التخمر، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات) قدر الإمكان، مع تعديل تدريجي حسب استجابة الجسم.- تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبة واحدة كبيرة.- البدء ببطء عند الإفطار لإعطاء المعدة فرصة التكيف بعد ساعات الصيام الطويلة.- شرب كميات كافية من الماء (يفضل 2-3 لتر موزعة بين الإفطار والسحور) على فترات متباعدة.ينصح عند الإفطار بتناول 1 إلى 3 تمرات بالإضافة إلى كوب ماء أو شوربة خضار دافئة خفيفة (عدس أو خضار مطبوخة)، بروتين خفيف (سمك مشوي، دجاج مسلوق أو مشوي، بيض مسلوق)، كربوهيدرات سهلة (أرز أبيض، بطاطس مسلوقة، خبز أبيض أو توست، شوفان بكميات معتدلة)، وكذلك خضروات مطبوخة (كوسا، جزر، بطاطس).أما عند السحور فيُنصح بتناول زبادي خالي اللاكتوز أو يوناني قليل الدسم، جبن قريش أو جبنة بيضاء قليلة الملح، شوفان مع موز أو فراولة، بيض مسلوق وخبز محمص.كما يُفضل تناول مشروبات مهدئة مثل: نعناع، يانسون، كراوية، شمر، زنجبيل خفيف، بابونج للمساعدة على تهدئة التقلصات والانتفاخ.- الأطعمة الدسمة والمقلية (سمبوسك، كفتة مقلية، بطاطس مقلية، مكرونة بالبشاميل).- البقوليات الثقيلة (فول، حمص، عدس بكميات كبيرة، فول مدمس، طعمية، كشري).- الخضروات المنتجة للغازات (بصل نيء، ثوم نيء، ملفوف، قرنبيط، بروكلي، فاصوليا خضراء).- منتجات الألبان العادية (حليب كامل الدسم، جبنة قديمة، آيس كريم) – استبدل بخالي اللاكتوز.- المشروبات الغازية، العصائر المصنعة، القهوة والشاي بكثرة (الكافيين يهيج القولون).- الحلويات الغنية بالسكر أو الدهون (كنافة، بسبوسة، آيس كريم، شوكولاتة).- التوابل الحارة، الخل، الليمون بكثرة، المخللات.- المكسرات بكميات كبيرة (خاصة الفستق والكاجو).- امضغ الطعام جيدًا وببطء.- لا تفرط في الأكل بعد الإفطار مباشرة؛ انتظر 30 - 60 دقيقة ثم تناول الوجبة الرئيسية.- مارس المشي الخفيف بعد الإفطار (يساعد على تنظيم الحركة المعوية).- احرص على نوم كافٍ (7 ساعات على الأقل) وتقليل السهر.- ابتعد عن التوتر قدر الإمكان (التوتر يفاقم أعراض القولون العصبي).