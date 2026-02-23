في حادثة صادمة تسلط الضوء على خطورة الإنتان، خضعت سيدة بريطانية لعملية بتر كاملة لجميع أطرافها بعد إصابتها بحالة نادرة وشديدة من تسمم الدم، يُرجح أنها بدأت إثر لعقة من كلبها على جرح بسيط.

صراع مع الموت

ما نجيت سانغا، 56 عامًا، أمضت نحو 32 أسبوعًا داخل المستشفى، حيث خضعت لعدة عمليات طارئة، فيما أكد الأطباء أنها كانت على حافة الموت.

وفي حديثها إلى بي بي سي، وصفت التجربة بأنها «أمر يفوق الوصف»، مضيفة: «فقدان اليدين والساقين خلال فترة قصيرة صدمة هائلة، الأمر خطير جدًا ولا يجب الاستهانة به».

تدهور خاطف

بدأت الأعراض بشعور عام بالتوعك، قبل أن يُعثر عليها في صباح اليوم التالي فاقدة للوعي، مع برودة شديدة في القدمين، وازرقاق في الشفاه، وصعوبة حادة في التنفس.

زوجها، كام سانغا (60 عامًا)، روى تفاصيل اللحظات القاسية قائلًا:

«يوم السبت كانت تلعب مع الكلب، وفي اليوم التالي ذهبت إلى العمل، وبحلول ليلة الاثنين كانت في غيبوبة، كل شيء حدث خلال أقل من 24 ساعة».

وخلال وجودها في العناية المركزة، توقف قلبها ست مرات، ما استدعى تدخلات عاجلة انتهت ببتر ساقيها أسفل الركبة ويديها، إضافة إلى استئصال الطحال بسبب مضاعفات الإنتان والالتهابات المصاحبة.

تهديد صامت

يحدث الإنتان عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه عدوى ما، فيبدأ بمهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم، ما قد يؤدي إلى فشل عضوي سريع إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.

ووفقًا لمؤسسة UK Sepsis Trust، يتسبب الإنتان في وفاة نحو 50 ألف شخص سنويًا في المملكة المتحدة، ما يجعله من أخطر الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب وعيًا وتشخيصًا مبكرًا.