أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (السبت)، تدمير المقر الرئيسي للمرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران.



وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: «المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لم يعد موجوداً»، مشيراً إلى وجود مؤشرات ترجح مقتله خلال الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت طهران.



وأوضح نتنياهو أنه جرى تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني، مضيفاً: «على الشعب الإيراني النزول إلى الشارع لاستكمال المهة والاتحاد لإسقاط النظام».



وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن 200 طائرة مقاتلة نفّذت هجمات واسعة على منظومة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في غرب ووسط إيران.



ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم في بيان بـ«أكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي، وتم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية».



وأشار إلى أنه «تم قصف نحو 500 هدف بينها أنظمة للدفاع الجوي وقاذفات صواريخ في عدد من المواقع في إيران، منها موقع في تبريز في غرب إيران كان من المخطط استخدامه في إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل».