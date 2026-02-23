يؤكد المتخصصون في الأبحاث الطبيةأ أن اختيار مكونات وجبة السحور بعناية يمثل العامل الأهم في تقليل الشعور بالعطش والجوع خلال ساعات الصيام، إذ ترتبط نوعية الغذاء بقدرة الجسم على الاحتفاظ بالسوائل وتنظيم مستوى الطاقة طوال النهار.

وفي هذا السياق، ينصح عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري بالتركيز على الأطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم مثل التمر والموز واللبن، لما لها من دور في دعم توازن السوائل داخل الجسم وتقليل الإحساس بالعطش، إضافة إلى إسهامها في توفير طاقة تدريجية تساعد الصائم على مقاومة الجوع لفترة أطول دون هبوط مفاجئ في مستوى السكر.

في المقابل، يحذر المختصون من الإفراط في تناول الوجبات السريعة خلال السحور، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم، وهو ما يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل والشعور السريع بالعطش خلال ساعات الصيام، فضلًا عن تأثيرها السلبي في الإحساس بالشبع واستقرار الطاقة.

ويرى الأطباء، أن السحور المتوازن ينبغي أن يجمع بين مصادر البوتاسيوم والبروتين الخفيف والألياف، مع شرب كمية كافية من الماء وتجنب المنبهات، بما يعزز قدرة الجسم على التكيف مع الصيام ويجعل ساعات النهار أكثر راحة ونشاطًا.