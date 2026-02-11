شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم (الأربعاء)، حادثة مُفجعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، حيث لقي ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بينما كانت الابنة مصابة وتُعاني من صعوبة في التنفس.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثث ثلاثة أفراد: كهربائي وزوجته وابنهما مصرعهم اختناقًا، فيما أصيبت ابنتهما بحالة اختناق شديدة، إثر تسرب غاز داخل شقتهم السكنية، على الفور انتقلت قوات الشرطة وعربات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

سبب الوفاة

وبالفحص والمعاينة المبدئية، تبين أن سبب الوفاة والإصابة يعود إلى تسرب غاز أثناء نوم أفراد الأسرة، مما أدى إلى اختناقهم دون أن يشعروا بالخطر، وهو ما يُعرف بـ«القاتل الصامت» نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة في البداية.

تم نقل الجثث الثلاث (الأب «كهربائي المهنة»، والأم، والابن) إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل الابنة المُصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحالها مستقر نسبيًا حتى الآن حسب التقارير الأولية.

تحريك الإجراءات القانونية

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الهرم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابه بدقة، وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثث الثلاث لبيان سبب الوفاة الدقيق واستبعاد أي شبهة جنائية، كما كلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات واستدعاء شهود العيان وأفراد الأسرة لسماع أقوالهم.