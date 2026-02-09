قول «لا» مهارة حياتية ضرورية لحماية الحدود الشخصية، وفيما يلي أربع حالات يصبح فيها الرفض ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والتوازن:
عند الاستغلال
عند الإرهاق
عند تجاوز الحدود
عند الضرر الصحي
The word "no" is a vital life skill for protecting personal boundaries. Below are four situations where refusal becomes necessary to maintain mental health and balance:
When being exploited
When feeling exhausted
When boundaries are crossed
When there is health damage