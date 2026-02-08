في واقعة صادمة فجّرت موجة غضب عارمة، تحولت شقة سكنية في منطقة المرج بالقاهرة إلى مسرح لجريمة مروّعة، بعدما أقدم أب وزوجته الثانية على تعذيب طفلته البالغة من العمر 12 عاماً، وتكبيلها ثم إشعال النيران في جسدها، بدعوى الشك في سلوكها.

بدأت القصة عندما استقبل أحد المستشفيات طفلة في الصف الخامس الابتدائي، تعاني من حروق بالغة الخطورة في معظم أنحاء جسدها، وسط اشتباه طبي في وجود شبهة جنائية، ما استدعى إخطار الأجهزة الأمنية على الفور.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة تعاني من حروق من الدرجة الثالثة طالت نحو 95% من جسدها، وأن حالتها الصحية وُصفت بالحرجة، فيما أظهرت المعاينات تعرضها لتعذيب ممنهج قبل إشعال النار بها.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن زوجة الأب ادّعت زوراً سوء سلوك الطفلة، وهو ما دفع الأب إلى تقييد ابنته داخل المنزل، قبل أن ينهال عليها بالضرب بمشاركة زوجته، ثم سكب مادة قابلة للاشتعال على جسدها وإضرام النيران فيها، في مشهد وصفه المحققون بـ«غير الإنساني».

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على زوجة الأب، التي أقرت بتفاصيل الجريمة، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأب المتهم، الذي فرّ من موقع الحادث عقب ارتكاب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيقات الموسعة في القضية، وسط مطالبات رقمية بتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين في الجريمة التي أعادت إلى الواجهة ملف العنف الأسري وجرائم تعذيب الأطفال.