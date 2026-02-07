لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثة تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية جنوب أستراليا.

وأفادت الشرطة المحلية، في بيان، بسقوط طائرة خفيفة في خليج هالونج بالقرب من مدينة جولوا ساوث الساحلية على بعد حوالى 63 كيلومتراً جنوبي أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، مما أدى إلى مصرع 3 رجال كانوا على متنها.

وذكرت أنه عثر لاحقاً على جميع من كانوا على ‌متن الطائرة بمن فيهم الطيار متوفين، مضيفة ‌أن حطام ‌الطائرة أعيد إلى الشاطئ.

وأكدت أن مكتب سلامة النقل الأسترالي فتح تحقيقاً في الحادثة، بعد وصول محققيه إلى ولاية جنوب أستراليا.