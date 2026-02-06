ناسا تسمح لرواد الفضاء بحمل هواتفهم الذكية إلى الفضاء لأول مرة في التاريخ

في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، أعلنت وكالة ناسا رسمياً السماح لرواد الفضاء بحمل هواتفهم الذكية الشخصية إلى الفضاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء البرامج الفضائية المأهولة قبل أكثر من ستة عقود.

وسيبدأ تطبيق القرار الجديد مع مهمتين رئيسيتين قادمتين مهمة Crew-12 إلى محطة الفضاء الدولية، والمقرر إطلاقها في الأسبوع القادم، على متن مركبة SpaceX Crew Dragon، ومهمة «أرتيميس 2»، وهي أول مهمة مأهولة ضمن برنامج أرتيميس، والتي ستحلق بالبشر حول القمر لأول مرة منذ آخر مهمة أبولو في ديسمبر 1972، وتم تأجيل موعدها إلى مارس 2026.



وأوضحت ناسا أن الهواتف الذكية ستُستخدم بشكل أساسي لأغراض التوثيق الشخصي، التقاط الصور والفيديوهات عالية الجودة، والتواصل غير الرسمي مع العائلة والأصدقاء عبر تطبيقات مدعومة وآمنة، كما ستُسمح باستخدامها في بعض المهام العلمية البسيطة والتدريبية.

وأكدت الوكالة أن جميع الأجهزة ستخضع لفحوصات صارمة قبل الإقلاع للتأكد من مقاومتها للإشعاع الكوني، وعدم تداخلها مع أنظمة الاتصال والملاحة، وخلوها من مخاطر الحريق أو الانفجار في بيئة الأكسجين النقي.

وقال مسؤول في برنامج الرحلات المأهولة بناسا: «لقد أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية على الأرض. السماح لرواد الفضاء باستخدامها يعكس تقدماً تكنولوجياً وثقافياً، ويجعل التجربة الفضائية أكثر إنسانية دون المساس بالسلامة».

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في حجم ونوعية الصور والفيديوهات التي سيتم نشرها من الفضاء، سواء من محطة الفضاء الدولية أو خلال رحلة «أرتيميس 2» حول القمر، مما سيمنح الجمهور نافذة أكثر قرباً وحيوية على الحياة في الفضاء.

ومنذ بداية عصر الرحلات الفضائية المأهولة في ستينيات القرن الماضي، كانت ناسا تفرض قيوداً صارمة جداً على الأجهزة الإلكترونية الشخصية التي يمكن لرواد الفضاء حملها إلى المدار أو خارج الأرض.

ولعقود طويلة، كان رواد الفضاء يعتمدون فقط على الكاميرات المتخصصة المصممة خصيصاً للبيئة الفضائية مثل كاميرات Nikon المعدلة، بينما كانت الهواتف الذكية والكاميرات الشخصية ممنوعة تماماً.