واصل معدنا الذهب والفضة خسائرهما اليوم الجمعة، ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققهما خلال فترة تعاف قصيرة ​في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4735.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد نزوله أربعة ​في المئة أمس (الخميس).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم أبريل 2.8 بالمئة إلى 4752.40 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 68.97 دولار للأوقية بعد انخفاضها 19.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت في وقت سابق من اليوم عشرة بالمئة لما دون مستوى 65 دولارًا مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.

وانخفض المؤشر إم. إس. ​سي. آي للأسهم العالمية بأكثر من واحد بالمئة أمس، وسط تزايد المخاوف بشأن التكلفة الباهظة لازدهار الذكاء الاصطناعي، بينما ‌شهدت سندات الخزانة ​الأمريكية إقبالًا متزايدًا بعد ‌بيانات ضعيفة لسوق العمل.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية ​3.6 بالمئة إلى 1916.45 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير، بينما ارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1638.25 دولار.