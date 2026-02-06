لا تخلو بعض المنصات والمواقع الإلكترونية من محاولات الترويج للتطرُّف والتنظيمات الإرهابية، صفحات مشبوهة وضالة تروِّج للإجرام وتتفاخر برموز إرهابية في محاولة يائسة لاستدراج العقول نحو تحقيق أهدافهم عبر عرض المحتويات المتطرفة؛ بهدف تكوين خلايا نائمة وإلحاقهم بعقائدهم الفاسدة وإلى محارق التطرف والإرهاب في الدول التي لهم وجود فيها.

ويمثل التطرف الرقمي تحدياً معقداً، إذ بات الواقع الافتراضي بيئة خصبة لتنامي الأيديولوجيات المتطرفة وتوسيع نفوذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فنجحت في تسخير بعض المنصات الرقمية، واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لنقل أنماط التطرف التقليدية إلى فضاءات رقمية.

ويُعد التطرف الرقمي امتداداً للتطرف التقليدي، ويمثل خطراً أكبر، فالتطرف التقليدي يعتمد على التواصل المباشر، وغالباً ما يكون محدوداً بالجغرافيا فينتشر ببطء نسبي، إذ يعتمد على التجمعات والاتصالات المباشرة، ويسهل كشفها، غير أن التطرف الرقمي يعتمد على السرعة والسرية وسهولة الوصول للمتلقي دون كشفه، ويتجاوز الحدود الجغرافية بسهولة، ما يجعل مراقبته أكثر صعوبة.

واتخذ التطرف أشكالاً جديدة عبر الفضاء الرقمي؛ سعياً لاستهداف الشباب، ونشر أهدافهم، والترويج لبطولاتهم المزعومة، عبر منصات قد يقع ضحية لهم الأطفال والمراهقون، خصوصاً أنهم أصحاب تجربة بسيطة يمكن التأثير عليهم بسهولة والتغرير بهم.

التطرُّف شهد تغييراً في مساره

خبير الفضاء الرقمي والأمن السيبراني محمد السريعي، أكد أن التطرف شهد الأعوام الأخيرة تشكلاً في قدراته، وتغييراً في مساره، إذ انتقل إلى التطرف الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدام التقنيات الحديثة.

واستخدم هؤلاء منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وقنوات التخاطب، إذ يصعب تمييز المحتوى النافع من التوجه نحو التطرف والإرهاب ليغذي توجهاته المنحرفة، فلا شك أن الفضاء السيبراني مكّن من الجمع بين أفراد ينتمون إلى هويات مختلفة في مجموعات تشكلت من أماكن متفرقة في أنحاء العالم لخدمة أهداف لا يستطيعون تنفيذها على أرض الواقع.

مخاطر الغرف المغلقة

وبين السريعي أن التنظيمات المتطرفة استغلت هذه المساحة الآمنة، وحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة حرب تدور رحاها على صفحات الإنترنت، وبثت من خلالها سمومها الخبيثة في محاولة لجمع الأنصار تارة، وللترويج عن انتصاراتها الوهمية تارةً أخرى.

وزاد: إن المراقب لنشاط التنظيمات المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجد أنها نجحت في التوسع بين ثنايا المواقع، فاتخذت من تويتر وتيليغرام واليوتيوب وباقي المنصات الأخرى، موقعاً لها لمخاطبة عناصرها واستقطاب عناصر أخرى جديدة، عبر الغرف المغلقة، فاحترفت تناول الأيديولوجيات الرقمية، وصناعة الكراهية، واستغلت السرديات التاريخية والثقافية والدينية لتحريف الحقائق وتحفيز العنف، وتأكيد الانقسامات المجتمعية العميقة، التي تسهّل تدمير المجتمعات وتغذّي الحروب.

المساس بالقيم.. ممنوع

المستشارة القانونية المحامية ندى العتيبي، أكدت أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نصَّ على عقوبات رادعة لكل من يخالف النظام أو إحدى مواده.

ونصت المادة السادسة من النظام على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو يقوم بإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، كما تتضمن القيام بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

«اعتدال» أزال 97.6 مليون مادة متطرفة

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) أنه خلال عام 2025م في مجال مكافحة التطرف الرقمي، تمت إزالة 97.6 مليون مادة متطرفة وإغلاق 4,294 قناة استخدمت لنشر المحتوى المتطرف على منصة (تليغرام) بالتعاون مع المنصة.

وأضاف المركز أن التعاون المستمر بين ومنصة (تليغرام) في مجال مكافحة التطرف الرقمي أثمر عن نتائج خلال عام 2025؛ تمثلت في إزالة 97,611,787 مادة متطرفة، إلى جانب إغلاق 4,294 قناة كانت تُستخدم لبث ونشر المحتوى المتطرف.

وتوزعت نتائج الجهود المشتركة على مدار 2025م؛ إذ شهد الربع الأول (يناير - مارس) إزالة 16,062,667 مادة متطرفة وإغلاق 1,408 قنوات. وفي الربع الثاني (أبريل - يونيو) تم حذف 30,846,485 مادة متطرفة كانت منشورة عبر 1,254 قناة. أما الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) فقد أسفر عن إزالة 28,495,947 مادة متطرفة وإغلاق 1,150 قناة متطرفة، فيما جرى في الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) حذف 22,206,688 مادة متطرفة وإغلاق 482 قناة استخدمتها التنظيمات المتطرفة في أنشطتها الدعائية.

وبينت أنه بذلك يرتفع إجمالي المواد المتطرفة التي تمت إزالتها منذ بدء التعاون المشترك بين (اعتدال) و(تليغرام) في فبراير 2022م وحتى نهاية ديسمبر 2025م إلى 258,307,577 مادة متطرفة، إضافة إلى إغلاق 19,087 قناة متطرفة.

الدخول غير المشروع

شددت العتيبي على أن المادة السابعة قد حملت نصّاً يتضمن أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية من إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أيٍّ من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وبيّنت أن العقوبة خصصت لكل من يقوم بالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمسُّ الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.