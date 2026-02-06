أدانَتْ رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ الهجوم الإرهابيّ الذي استهدف سكان بلدة «وورو» في نيجيريا، وخلّف خسائر جسيمة في الأرواح.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن التضامُن مع نيجيريا في هذا المصاب المؤلم، وفي مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَها واستقرارَها وسلامةَ شعبها، مجدّدًا التأكيدَ على موقِف الرابطة الرافض والمُدين للعنف والإرهاب بكافَّة أشكاله وذرائعه.

وتقدَّم فضيلتُه بخالص العزاء لنيجيريا ولذوي الضحايا، سائلًا المولى أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المُصابين بالشِّفاء العاجل.