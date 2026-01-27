أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة سياح من الجنسية الفرنسية وإصابة اثنين آخرين بجروح خفيفة، جراء انقلاب قارب سياحي كان يقل فوجاً سياحياً قبالة سواحل ولاية مطرح في محافظة مسقط.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الشرطة، كان القارب يحمل على متنه 25 سائحاً فرنسياً، إضافة إلى مرشد سياحي وقبطان القارب، ما مجموعه 27 شخصاً، ووقعت الحادثة على بعد حوالى 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس، في مياه خليج عمان.

وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، إذ تم انتشال الضحايا الثلاثة الذين فارقوا الحياة في مكان الحادثة، فيما تلقى المصابان الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقلهما لتلقي العلاج اللازم. ولم يُبلغ عن إصابات أخرى بين بقية الركاب أو الطاقم.

وأكدت السلطات العمانية أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد أسباب الحادثة بدقة، وسط توقعات أولية تشير إلى احتمال تأثير عوامل بحرية مثل الأمواج أو الرياح أو خطأ بشري أو خلل فني في القارب.

وتُعد سلطنة عُمان وجهة سياحية بحرية شهيرة، خصوصاً في منطقة مسقط وولاية مطرح، إذ تجذب آلاف السياح سنوياً للاستمتاع برحلات القوارب السياحية، مشاهدة الدلافين، الغوص، والتجول في المياه الزرقاء لخليج عمان، وغالباً ما تُنظم هذه الرحلات عبر شركات سياحية مرخصة تقدم جولات يومية آمنة.

وكانت السلطات العمانية قد شددت في السنوات الأخيرة على معايير السلامة البحرية، بما في ذلك إلزام الشركات السياحية بتوفير سترات النجاة الكافية وأجهزة الاتصال والإنقاذ على متن جميع القوارب.