فُقد 23 جنديًا في الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على إندونيسيا منذ السبت الماضي.
وأفاد المتحدث باسم البحرية الأميرال أول تونجول، أن 23 جنديًا من مشاة البحرية كانوا في موقع التدريب بعد وقوع انهيار أرضي ناجم عن إمطار غزيرة على جزيرة جاوة الغربية.
من جانبه ذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن عدد قتلى الانهيارات الأرضية بلغ 20 قتيلًا، ولا يزال 42 شخصًا في عداد المفقودين فيما جرى إجلاء 685 من سكان القرية المنكوبة.
يُذكر أن الانهيار الأرضي وقع خلال ذروة موسم الأمطار في جزيرة جاوة، ونجم عنها السيول عدة التي اجتاحت مناطق في إندونيسيا الأسبوع الماضي، من بينها جاكرتا وبعض المدن في جاوة الغربية وجاوة الوسطى.
23 soldiers were lost in the landslides caused by heavy rains that have fallen on Indonesia since last Saturday.
The spokesperson for the navy, Admiral Ul Tongul, reported that 23 marines were at a training site when a landslide occurred due to heavy rains in West Java.
For his part, the spokesperson for the National Disaster Management Agency mentioned that the number of casualties from the landslides has reached 20, and 42 people are still missing, while 685 residents from the affected village have been evacuated.
It is worth noting that the landslide occurred during the peak of the rainy season in Java, resulting in several floods that swept through areas in Indonesia last week, including Jakarta and some cities in West and Central Java.