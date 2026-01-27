فُقد 23 جنديًا في الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على إندونيسيا منذ السبت الماضي.

وأفاد المتحدث باسم البحرية الأميرال أول تونجول، أن 23 جنديًا من مشاة البحرية كانوا في موقع التدريب بعد وقوع انهيار أرضي ناجم عن إمطار غزيرة على جزيرة جاوة الغربية.

من جانبه ذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن عدد ‌قتلى الانهيارات الأرضية بلغ 20 قتيلًا، ولا يزال 42 شخصًا في عداد المفقودين فيما جرى إجلاء 685 من سكان القرية المنكوبة.

يُذكر أن الانهيار الأرضي وقع خلال ذروة موسم الأمطار في جزيرة جاوة، ونجم عنها السيول عدة التي اجتاحت مناطق في إندونيسيا الأسبوع الماضي، من بينها جاكرتا وبعض المدن في جاوة الغربية وجاوة الوسطى.