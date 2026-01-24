شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان صباح اليوم (السبت) مأساة حبست عائلة تحت أنقاض مبناهم المنهار، وتمكنت فرق الدفاع المدني قبل قليل من إنقاذ طفلة صغيرة من تحت أنقاض المبنى السكني المكون من 5 طوابق انهار فجراً في شارع الجديد بمنطقة القبة، فيما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن باقي العالقين.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن جميع العالقين على قيد الحياة، بينما أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون متابعة التطورات عن كثب، موجّهًا بتكثيف جهود الإغاثة وفتح تحقيق فوري لتحديد أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين.

وجرى نقل الطفلة التي أنقذت بحالة مستقرة إلى المستشفى، في حين شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة إخلاء المنطقة وابتعاد المواطنين لتسهيل عمل فرق الإنقاذ التي تستخدم أجهزة متخصصة لتحديد أماكن المحتجزين وتسريع عمليات البحث.

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام: «أتابع منذ الصباح الباكر تطورات انهيار المبنى المتصدّع وعملية إنقاذ أفراد العائلة التي عادت إلى المنزل، وطلبت تأمين كل ما يلزم لهم». وأضاف: «كما شددت على رفع مستوى الجهوزية وتكثيف التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث وبلدية طرابلس وسائر الأجهزة المعنية. الحكومة تولي قضية الأبنية المهددة بالانهيار أهمية قصوى وتعمل على معالجتها وتأمين الأموال اللازمة بأسرع وقت».

وأثارت هذه الحادثة مخاوف كبيرة حول الأبنية المتهالكة، وسط دعوات لتحسين البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة لتفادي مأساة مماثلة في المستقبل.