تتردد في الولايات المتحدة الأمريكية أنباء عن احتمالية تحول حلم السفر إلى الفضاء إلى تجربة فاخرة حقيقية بحلول عام 2032، مع إعلان شركة GRU Space الأمريكية خططها لإنشاء أول فندق على سطح القمر، ليصبح بذلك أبرز عروض السياحة الفضائية الفاخرة في التاريخ.

ويُطلب من الراغبين بالحجز دفع عربون يبدأ من مليون دولار، ما يجعل هذه الإقامة خارج مدار الأرض تجربة حصرية لا يمكن تصورها إلا في أفلام الخيال العلمي.

وسيعتمد الفندق على وحدات سكنية قابلة للنفخ تُصنع على الأرض، مع نظام آلي يحوّل تربة القمر إلى مواد بناء تشبه الطوب لتشييد الهيكل الخارجي. هذا الابتكار يسمح بتقليل نقل مواد البناء الثقيلة من الأرض، وهي إحدى أكبر التحديات التي تواجه مشاريع الفضاء.

ومن المقرر أن تستقبل المرحلة الأولى المسافرين الذين سبق لهم تجربة رحلات الفضاء التجارية، إضافة إلى الباحثين عن عطلة فريدة من نوعها، لتقديم تجربة سياحية تجمع بين الإقامة طويلة المدى والخروج عن مدار الأرض، في ما يعد فئة جديدة من السياحة الفاخرة خارج كوكب الأرض.

وقالت الشركة إنها تخطط لإجراء اختبارات أولية على القمر بحلول 2029، بالتعاون مع وكالة ناسا، عبر نشر هيكل صغير قابل للنفخ لتقييم المواد وتحمل الظروف القاسية. وفي حال نجاح الاختبارات، سيتم بناء هيكل أكبر داخل حفرة قمرية مستقرة لضمان سلامة النزلاء وتطوير البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يستقبل الفندق أربعة ضيوف فقط في البداية، مع خطط لتوسيع الطاقة الاستيعابية تدريجيًا مع تقدم التكنولوجيا واللوجستيات الفضائية.

وقال سكايلي تشان، مؤسس الشركة: «إذا نجح المشروع، سيفتح المجال لتجارب فندقية على القمر والمريخ، وسيتمكن الناس من تجربة روعة الحياة في الفضاء لأول مرة بشكل حقيقي».

مع هذا المشروع، تقترب البشرية خطوة أخرى من تحويل الخيال العلمي إلى واقع فاخر يمكن للإنسان دفع ملايين الدولارات من أجله، لتصبح الإقامة على سطح القمر ليست مجرد حلم، بل تجربة فاخرة قابلة للحجز بالفعل.