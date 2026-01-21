دخلت تونس واحدة من أخطر موجات الطقس في تاريخها الحديث، بعد أن اجتاحت فيضانات غير مسبوقة ولايات عدة، مخلفة أربعة قتلى وشللًا شبه كامل في الحياة العامة، وسط تحذيرات رسمية من أن الأسوأ قد يكون لم يأتِ بعد.

وبحسب معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن كميات الأمطار المسجلة خلال يناير الجاري حطمت أرقامًا قياسية لم تُسجَّل منذ عام 1950، خصوصاً في ولايات المنستير ونابل وتونس الكبرى، نتيجة أمطار طوفانية متواصلة لم تنقطع منذ مساء الإثنين.

وأسفرت الفيضانات عن مصرع أربعة أشخاص في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير، حيث أكدت الحماية المدنية أن من بين الضحايا امرأة في العقد الخامس من عمرها جرفتها السيول بقوة التيار، رغم محاولات إنقاذ استمرت لساعات في ظروف بالغة الصعوبة.

وفي العاصمة تونس، تحولت الشوارع الرئيسية إلى مسارات مائية مفتوحة، وتوقفت حركة السير في محاور حيوية، فيما أظهرت مقاطع وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات عالقة ومياه ارتفعت حتى مستوى الأبواب داخل الأحياء السكنية.

ومع اتساع رقعة الفوضى، أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في مدارس العاصمة ومناطق أخرى، بينما قررت هيئة المحامين تعليق الجلسات بمحاكم تونس الكبرى بسبب تعذّر وصول القضاة والمتقاضين، في وقت تضررت فيه حركة النقل العام والخاص بشكل حاد، ووصلت إلى التوقف الكامل في بعض المناطق.

وأكد مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال أن ما تم تسجيله من أمطار خلال أيام قليلة يُعد «استثنائيًا بكل المقاييس»، مشيرًا إلى أن البلاد لم تشهد معدلات مشابهة منذ أكثر من 70 عامًا.

في المقابل، دخل الجيش الوطني التونسي على خط الأزمة، بصفته عضوًا في لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ وإجلاء العالقين وفتح الطرقات، دعمًا لفرق الحماية المدنية التي تعمل تحت ضغط هائل.

وأشار مسؤولون ميدانيون إلى أن انسداد شبكات الصرف وضعف البنية التحتية ساهما في تفاقم حجم الكارثة، ما أدى إلى انقطاعات كهربائية، وغرق أحياء كاملة، وتعطّل الخدمات الأساسية في ولايات عدة.

ومع استمرار السحب الرعدية وهبوب رياح قوية قد تتجاوز 80 كيلومترًا في الساعة قرب السواحل، حذرت السلطات التونسية السكان من الاقتراب من الأودية والمنخفضات، داعية إلى البقاء في المنازل وعدم المجازفة بالخروج، فيما تتواصل عمليات البحث تحسبًا لوجود مفقودين.