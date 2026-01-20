حذّرت إرشادات جديدة صادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من أن الاكتفاء بتحديد عدد ساعات استخدام الشاشات لم يعد كافياً لحماية الأطفال، في ظل نشأتهم داخل عالم رقمي متسارع يؤثر بشكل مباشر على النوم والتعلّم والصحة النفسية.

وجاءت هذه الإرشادات بعد مراجعة شملت مئات الدراسات التي تناولت تأثير الوسائط الرقمية على صحة الأطفال على مدى الـ20 عاماً الماضية، في خطوة تمثل تحولاً واضحاً عن المفاهيم التقليدية التي ركزت سابقاً على «وقت الشاشة» فقط.

وقد نُشرت النتائج بالتزامن مع توصيات جديدة موجهة للأسر والأطباء وشركات التكنولوجيا وصنّاع القرار، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

المشكلة الحقيقية.. التصميم الرقمي

وبحسب شبكة abc News قالت أخصائية طب سلوك الأطفال في مستشفى جامعة ميشيغان الدكتورة تيفاني مونزر، إن العلم تطوّر خلال السنوات الأخيرة، موضحة: «مجرد سحب الأجهزة أو فرض قواعد صارمة قد يأتي بنتائج عكسية، نحن نعلم الآن أن هناك خصائص تصميمية في الوسائط الرقمية، بعضها مفيد وإيجابي، وأخرى مصممة خصيصاً لجذب الانتباه بشكل مفرط على حساب الأنشطة الصحية».

ورغم أن الإرشادات لا تقلل من مخاطر الإفراط في استخدام الشاشات، فإنها تؤكد أن التركيز على الوقت وحده يتجاهل التأثير القوي لتصميم المنصات الرقمية، التي تعتمد على خوارزميات وأنظمة تشغيل تلقائي وإشعارات مستمرة تهدف إلى إبقاء الأطفال متصلين لأطول فترة ممكنة.

وقالت طبيبة الأطفال المتحدثة باسم الأكاديمية الدكتورة هانسا بهارجافا، حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: «العالم الرقمي اليوم لم يعد مجرد تلفاز، بل منظومة متكاملة وغامرة صُممت خصيصاً لإبقاء الأطفال في حالة تفاعل دائم».

الجودة مقابل استخدام صحي

وأوضح التقرير أن بعض أشكال الاستخدام الرقمي منخفض الجودة مثل التصفح العشوائي، ومقاطع الفيديو التي تعمل تلقائياً، وكثرة الإشعارات، والخوارزميات التي تروج لمحتوى متطرف أو ضار؛ قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم، وضعف التركيز، وتراجع التحصيل الدراسي، وصعوبات في تنظيم المشاعر.

في المقابل، يمكن للمحتوى عالي الجودة أن يسهم في تنمية عقل الطفل، خصوصاً عندما يكون تعليمياً أو إبداعياً أو اجتماعياً، ويبتعد عن الأساليب التلاعبية وينتهج سياسات صارمة لحماية الخصوصية.

دور الأسرة.. المشاركة لا المنع

وتشجع الإرشادات الجديدة الآباء على أن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار المواقع والتطبيقات، ويفضّل أن يتم استخدام الوسائط الرقمية بمشاركة أحد مقدمي الرعاية، لما يتيحه ذلك من فهم أعمق لمشاعر الطفل وطريقة تفكيره.

وأشارت بهارجافا إلى أن مشاهدة فيلم مع الطفل ثم مناقشته لا ينبغي اعتبارها «وقت شاشة» سلبياً، قائلة: «هذا وقت عائلي مشترك، وليس مجرد استخدام شاشة».

مسؤولية مشتركة

وأكد التقرير أن العبء لا ينبغي أن يقع على الأسر وحدها، مشدداً على ضرورة أن تتحمل شركات التكنولوجيا وصنّاع السياسات مسؤوليتهم في حماية الأطفال.

وقالت مونزر: «هناك عوامل نظامية قوية تشكل التجربة الرقمية للأطفال، ولهذا يجب أن تكون المسؤولية مشتركة».

ومن بين الخطوات المقترحة؛ الحد من الإعلانات الموجهة للأطفال، وتعزيز حماية الخصوصية، وتحسين آليات التحقق من العمر، وزيادة الشفافية حول كيفية عمل الخوارزميات، وفرض معايير سلامة على المنصات الرقمية شبيهة بتلك المفروضة على الألعاب والسيارات والمواد الغذائية.

وأضافت مونزر: «عندما أدركنا أن الأطفال يتعرضون للأذى في الملاعب، وضعنا قواعد أمان. أما في العالم الرقمي، فما زلنا نفتقر إلى هذه المعايير».

بدائل حقيقية للشاشات

كما أوصى التقرير بالاستثمار في موارد عامة توفر بدائل واقعية للشاشات، مثل المكتبات والحدائق والأنشطة اللامنهجية ومراكز رعاية الأطفال والمساحات المجتمعية.

وختمت بهارجافا بالقول: «عندما تتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب والتعلم والتواصل في الواقع، تفقد الشاشات قدرتها على ملء هذا الفراغ. الأساسيات مثل النوم الجيد، والتغذية، والنشاط البدني، والتواصل الأسري؛ هي خط الدفاع الأول».