غمرت فيضانات عارمة في موزمبيق، أمس، أكثر ​من 72 ألف منزل وألحقت أضراراً واسعة النطاق بطرق وجسور ومراكز صحية.

وقالت مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر راشيل فاولر إن الفيضانات ​أجبرت أكثر من 620 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وأضافت: «من المتوقع أن تستمر الأمطار في الأيام ‌القادمة، ⁠ووصلت سدود الماء بالفعل إلى طاقتها القصوى، لذا قد يتفاقم الوضع، مما يعرض ⁠مزيداً ‌من الأشخاص للخطر».

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تستخدم قوارب صيد صغيرة للوصول إلى ⁠الناجين، لكن الوصول ​إليهم يزداد صعوبة، ولا توجد تقديرات حتى الآن بعدد الوفيات أو الإصابات.