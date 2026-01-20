غمرت فيضانات عارمة في موزمبيق، أمس، أكثر من 72 ألف منزل وألحقت أضراراً واسعة النطاق بطرق وجسور ومراكز صحية.
وقالت مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر راشيل فاولر إن الفيضانات أجبرت أكثر من 620 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
وأضافت: «من المتوقع أن تستمر الأمطار في الأيام القادمة، ووصلت سدود الماء بالفعل إلى طاقتها القصوى، لذا قد يتفاقم الوضع، مما يعرض مزيداً من الأشخاص للخطر».
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تستخدم قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، لكن الوصول إليهم يزداد صعوبة، ولا توجد تقديرات حتى الآن بعدد الوفيات أو الإصابات.