أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، أمس (الإثنين)، حكماً يقضي بسجن صانع المحتوى الجزائري المعروف على منصة «تيك توك»، رؤوف بلقاسمي، لمدة ثلاثة أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغ 500 درهم مغربي.

وأفادت مصادر صحفية محلية بأن بلقاسمي وُجهت إليه تهم تتعلق بالسب والقذف في حق عدد من الأشخاص خلال مظاهرات رياضية، إلى جانب الإخلال العلني بالحياء، على خلفية محتوى مصوّر قام بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان بلقاسمي قد حلّ بالمغرب لدعم المنتخب الجزائري المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يتم إيداعه السجن المحلي بالرباط بتاريخ 12 يناير الجاري، في أعقاب توقيفه من قبل السلطات المختصة.

ويعود أصل القضية إلى مقطع فيديو ساخر نشره المعني بالأمر، زعم فيه قيامه بسلوك مسيء داخل ملعب مولاي الحسن خلال مباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار دور ثمن النهائي، وعلى إثر ذلك، جرى توقيفه ثم الإفراج عنه مؤقتاً، قبل أن يعاد توقيفه لاحقاً لاستكمال التحقيقات.

ومع اقتراب موعد مباراة دور ربع النهائي، وأثناء استعداد بلقاسمي للانتقال إلى مدينة مراكش لمتابعة اللقاء، أوقفته السلطات مرة أخرى، ما انتهى بإحالته إلى القضاء وصدور الحكم بحقه.