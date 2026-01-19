استغلت عاملة منزل ثقة صاحب عملها المسن البالغ 75 عاماً، وسرقت 86 ألف دولار سنغافوري (حوالى 66,814 دولار أمريكي ) من حسابه البنكي، إلى جانب مجوهرات ذهبية، لتمويل إدمانها على القمار.

خطة محكمة

العاملة، البالغة من العمر 42 عاماً وتُدعى زاو زاو مين، استخدمت بطاقة السحب الآلي الخاصة بصاحب العمل لسحب مبالغ نقدية قدرها 2000 دولار سنغافوري في كل مرة، على مدار 43 عملية بين ديسمبر 2024 ويوليو 2025.

كما سرقت مجوهرات ذهبية بقيمة حوالى 20,368 دولاراً سنغافورياً، قامت برهنها للحصول على مبالغ إضافية.

إخفاء الأدلة

أظهر التحقيق أن صاحب العمل وضع ثقة كبيرة في العاملة، وسلمها البطاقة البنكية والرقم السري لسحب مبالغ المنزل والرحلات.

استغلت زاو زاو مين نومه وأوقات غيابه للخروج خلسة، وحذفت إشعارات البنك على هاتفه لتجنب كشف عمليات السحب، إلا أنها فشلت مرة واحدة، ما دفع صاحب العمل لمواجهتها، لكنها واصلت أفعالها لاحقاً.

القبض والاعتراف

تم إبلاغ الشرطة بالواقعة في 11 يوليو 2025، وعُثر بحوزة العاملة على مبلغ 2000 دولار، واعترفت بأنه من أموال صاحب العمل.

وخلال التحقيقات، أبدت المتهمة ندمها الشديد، وصرحت بأنها تعاني من إدمان القمار، وأن جزءاً من الأموال تم إرسالها لعائلتها.

الحكم القضائي

وُجهت للعاملة تهمتان: خيانة الأمانة الجنائية والسرقة، وأصدرت المحكمة حكماً بسجنها لمدة عام وثمانية أشهر، بحسب صحيفة Shin Min Daily News.