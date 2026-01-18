الوقوع في بعض الأخطاء التصميمية يُضعف القيمة الجمالية والعملية للتصميم، ويؤثر في جودة المُخرجات وتميّز العمل، لذا يستلزم الانتباه للهفوات الشائعة؛ التي أبرزها:
تجاهل هوية العميل
الإفراط في التفاصيل
إهمال راحة المستخدم
تقليد الصيحات حرفياً
Falling into certain design mistakes weakens the aesthetic and functional value of the design, and affects the quality of the outputs and the uniqueness of the work. Therefore, it is necessary to pay attention to common pitfalls, the most prominent of which are:
Ignoring the client's identity
Overloading with details
Neglecting user comfort
Literally copying trends