قد يبدو الوقوف على ساق واحدة تمرينًا بسيطًا أو حتى عابرًا، لكن الأبحاث العلمية الحديثة تشير إلى أنه أحد أهم المؤشرات على الصحة العامة وجودة التقدّم في العمر، بل وقد يكشف قوة الدماغ واحتمالات الإصابة بالأمراض وحتى خطر الوفاة المبكرة.

في سنّ الطفولة، لا يتطلب الحفاظ على التوازن جهدًا يُذكر، إذ تكتمل هذه القدرة عادة بين سن التاسعة والعاشرة، وتبلغ ذروتها في أواخر الثلاثينات من العمر، غير أن هذه المهارة تبدأ في التراجع تدريجيًا بعد ذلك، ليصبح الوقوف على ساق واحدة تحديًا حقيقيًا لدى كثيرين بعد سن الخمسين.

ويؤكد الأطباء، بحسب شبكة BBC أن القدرة على الثبات على ساق واحدة لأكثر من بضع ثوانٍ لا تعكس فقط قوة العضلات، بل تقدم صورة شاملة عن حالة الجسم والدماغ مع التقدم في العمر.

لماذا يُعدّ التوازن مهمًا؟

ويرتبط ضعف التوازن ارتباطًا وثيقًا بما يُعرف بـ«الساركوبينيا»، أي الفقدان التدريجي للكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في السن، فمنذ سن الثلاثين يفقد الإنسان ما يصل إلى 8% من عضلاته كل عقد، وبحلول الثمانينات قد يُصاب نحو نصف الأشخاص بهذه الحالة بشكل سريري.

ولا ينعكس هذا التراجع العضلي فقط على القوة البدنية، بل يؤثر أيضًا على تنظيم السكر في الدم، والمناعة، والقدرة على الحركة، ويظهر جليًا في ضعف القدرة على الوقوف على ساق واحدة، وفي المقابل، تشير دراسات علمية إلى أن الأشخاص الذين يواظبون على تمارين التوازن أقل عرضة للإصابة بالساركوبينيا، إذ تساعد هذه التمارين في الحفاظ على قوة عضلات الساقين والوركين.

التوازن مرآة لصحة الدماغ

ولا يُعد الوقوف على ساق واحدة اختبارًا عضليًا فحسب، بل تمرينًا عصبيًا معقّدًا، إذ يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين البصر، والجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية المسؤول عن التوازن، إضافة إلى الجهاز العصبي الحسي الذي يحدد وضعية الجسم والإحساس بالأرض.

ومع تقدم العمر، تتراجع كفاءة هذه الأنظمة بمعدلات مختلفة، ما يجعل التوازن مؤشرًا حساسًا على صحة مناطق مهمة في الدماغ، بما في ذلك سرعة الاستجابة، والقدرة على أداء المهمات اليومية، وسرعة معالجة المعلومات الحسية.

ويحذر الخبراء من أن تسارع ضمور الدماغ قد يزيد خطر السقوط وفقدان الاستقلالية، خصوصًا لدى كبار السن. وتشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة إلى أن السقوط غير المقصود هو السبب الأول للإصابات لدى من تجاوزوا 65 عامًا، وغالبًا ما يكون فقدان التوازن هو العامل الأساسي.

التوازن وخطر الوفاة المبكرة

اللافت أن القدرة على الوقوف على ساق واحدة قد ترتبط أيضًا بخطر الوفاة، فقد كشفت دراسة أُجريت عام 2022 أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين عجزوا عن الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 84% خلال السنوات السبع اللاحقة.

وفي دراسة أخرى شملت أكثر من 2700 شخص في الخمسينات من العمر، تبيّن أن اختبار الوقوف على ساق واحدة كان أكثر دقة في التنبؤ بالمخاطر الصحية مقارنة باختبارات قوة القبضة أو النهوض من الجلوس. ووجد الباحثون أن من لم يتمكنوا من الثبات لأكثر من ثانيتين كانوا أكثر عرضة للوفاة بـ3 مرات مقارنة بمن حافظوا على توازنهم لـ10 ثوانٍ أو أكثر.

ولا يتوقف الأمر عند الصحة الجسدية، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن تمارين التوازن تُبطئ التدهور المعرفي، فحتى لدى مرضى ألزهايمر، لوحظ أن القادرين على الوقوف على ساق واحدة لفترة أطول يعانون من تراجع معرفي أبطأ، بل إن عدم القدرة على الثبات لـ5 ثوانٍ قد يكون مؤشرًا على تسارع التدهور العقلي.

دقائق يومية تصنع فارقًا

وتُشير الدراسة إلى أن تحسين التوازن ممكن في أي عمر، حيث يؤكد أطباء التأهيل أن الدماغ يتمتع بمرونة عالية، وأن تمارين الوقوف على ساق واحدة تُعيد تشكيل مناطق مسؤولة عن الدمج الحسي والإدراك المكاني، كما تُحسن الذاكرة العاملة والأداء الذهني.

وينصح الخبراء من تجاوزوا 65 عامًا بممارسة تمارين التوازن 3 مرات أسبوعيًا على الأقل، ويفضل إدماجها في الروتين اليومي، مثل الوقوف على ساق واحدة أثناء تنظيف الأسنان أو غسل الصحون، مع التبديل بين الساقين، سواء حافي القدمين أو أثناء ارتداء الحذاء.

كما أن تمارين تقوية الورك والساق، والأنشطة التي تجمع بين القوة واللياقة والتوازن، مثل اليوغا أو التاي تشي، أثبتت قدرتها على تقليل خطر السقوط بنسبة تصل إلى 50%، ويؤكد الباحثون أن الالتزام والمداومة قد يسمحان بالحفاظ على توازن جيد حتى في التسعينات من العمر، بل وأكثر من ذلك، مشيرين إلى حالات لأشخاص تجاوزوا 95 عامًا وتمكنوا من الوقوف على ساق واحدة لـ10 ثوانٍ بثبات.