أول إجلاء طبي في تاريخ محطة الفضاء.. «Crew Dragon» تعود بعد 167 يوماً

عاد 4 رواد فضاء بسلام إلى كوكب الأرض، اليوم (الخميس)، بعد أن اضطرت وكالة الفضاء ناسا إلى إنهاء مهمتهم على متن محطة الفضاء الدولية قبل موعدها المقرر، نتيجة حالة طبية خطيرة وغير معلنة أصابت أحد أفراد الطاقم.

رحلة الـ 10 ساعات

وهبطت كبسولة «Crew Dragon» التابعة لشركة سبيس إكس في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا، منهية رحلة عودة استغرقت أكثر من 10 ساعات، تخللتها عملية دخول ناري إلى الغلاف الجوي للأرض.



المرة الأولى في تاريخ ناسا

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ ناسا التي يتم فيها تقليص مهمة دورية لطاقم محطة الفضاء الدولية بسبب حالة طبية طارئة.



هبوط ناجح ومشهد لافت

وسمّيت المركبة الفضائية باسم إنديفور (Endeavour)، وقد لامست سطح البحر قرب مدينة سان دييغو عند الساعة 12:45 بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي، وسط أجواء هادئة، في عملية نُقلت مباشرة عبر بث مشترك لناسا وسبيس إكس.

وفي مشهد لافت، ظهرت مجموعة من الدلافين تسبح بالقرب من الكبسولة فور هبوطها، بينما كانت تطفو بشكل عمودي على سطح المياه.

وبعد لحظات من الهبوط، قالت قائدة الطاقم رائدة الفضاء الأمريكية زينا كاردمن (38 عاماً) عبر الاتصال اللاسلكي مع مركز التحكم: «من الجيد أن نعود إلى الوطن».



أفراد الطاقم الدولي

وضم الطاقم العائد كلاً من: زينا كاردمن (الولايات المتحدة)، مايك فينكي (الولايات المتحدة – 58 عاماً)، كيميا يوي (اليابان – 55 عاماً)، أوليغ بلاتونوف (روسيا – 39 عاماً).

وفي غضون أقل من ساعة، أمّنت فرق الإنقاذ التابعة لسبيس إكس الكبسولة المتضررة حرارياً، ورفعتها إلى متن سفينة الاستعادة، قبل مساعدة الرواد على الخروج لأخذ أول أنفاس من الهواء النقي بعد نحو 24 أسبوعاً في الفضاء.

وبدا جميع الرواد مبتسمين وهم يرفعون علامة الإبهام، دون أن يتضح من مظهرهم من هو الرائد الذي يعاني من المشكلة الصحية.

فحوصات طبية عاجلة

وبسبب قضاء أشهر طويلة في بيئة انعدام الجاذبية، لم يتمكن الرواد من الوقوف بمفردهم، فتم نقلهم على نقالات طبية خاصة إلى عيادة متنقلة على متن السفينة لإجراء فحوصات روتينية، على أن يُنقلوا لاحقاً إلى مستشفى محلي لإجراء مزيد من الفحوصات، بحسب «سبيس إكس».



حالة طبية خطيرة

وكانت «ناسا» قد أعلنت في 8 يناير، قرار إعادة الطاقم بشكل عاجل، حيث قال مدير الوكالة جاريد آيزاكمان إن أحد الرواد يعاني من حالة طبية خطيرة تتطلب تدخلاً فورياً على الأرض.

ورفضت «ناسا» الكشف عن هوية الرائد أو طبيعة حالته الصحية، التزاماً بقوانين الخصوصية الطبية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الطارئ لا يتعلق بإصابة ناتجة عن تنفيذ مهمات فضائية.

وكان من المقرر أن يجري اثنان من الرواد سيراً فضائياً الأسبوع الماضي لتركيب معدات خارج المحطة، إلا أن المهمة أُلغيت قبل يوم واحد بسبب ما وُصف آنذاك بـ«قلق طبي».



نهاية مهمة امتدت 167 يوماً

وكان الطاقم قد وصل إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس الماضي، ضمن الطاقم الحادي عشر الذي تنقله «سبيس إكس» بشكل منتظم، وأنهى مهمة استمرت 167 يوماً في المدار.

وخلال العودة، تعرضت الكبسولة لحرارة احتكاك تجاوزت 3,500 درجة فهرنهايت (نحو 1,900 درجة مئوية) أثناء اختراق الغلاف الجوي، بينما حافظت بدلات الفضاء المزودة بأنظمة تهوية خاصة على استقرار حرارة الرواد داخل المقصورة.



استمرار العمل في المحطة

ومن المقرر أن ينطلق الطاقم 12 إلى محطة الفضاء الدولية منتصف فبراير القادم، بينما تستمر المحطة حالياً في العمل بوجود رائد فضاء أمريكي واثنين من رواد الفضاء الروس، وصلوا إليها على متن مركبة سويوز في نوفمبر.