في لحظة غير متوقعة على شاشة التلفزيون، دخلت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ مطبخ برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، لتعد بنفسها طبق البامية المصري، وسط أجواء من الدفء والود، ما جعل الجمهور يكتشف الجانب الإنساني والعفوي من شخصية الدبلوماسية الأمريكية.

وكشفت السفيرة خلال اللقاء الذي عرض على قناة (DMC) عن شغفها بالطهي في المنزل، مشيرة إلى أنها تعلمت وصفات مصرية مثل الأرز بالشعرية والبامية، رغم أنها لا تعتبر خبيرة في المطبخ المصري، مؤكدة أن التجربة جزء من حبها للثقافات المتنوعة واستكشاف النكهات المختلفة.

وتحدثت هيرو مصطفى عن تنويع وجباتها مع العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان، ما بين المصرية والأمريكية والهندية، مضيفة شغفها بالفلفل الحار، وهو ما أضاف لمسة شخصية وحيوية للحلقة.

وبعد تذوق البامية التي أعدتها السفيرة، عبّرت إسعاد يونس عن إعجابها بالنكهة الغنية والطعم الرائع، مؤكدة أن «الشيف هيرو» قدمت تجربة شرقية أصيلة على طريقتها الخاصة.