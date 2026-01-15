استنفرت مديرية الأمن العام في الأردن أجهزتها اليوم (الخميس)، عقب حادثة سطو مسلح وُصفت بالجريئة، استهدفت فرع أحد البنوك في محافظة المفرق، ووقعت خلال ساعات الصباح الأولى، في مشهد أربك الموظفين وأثار قلق الشارع المحلي.

ووفق المعلومات الأولية، اقتحم شخصان ملثمان مبنى البنك وهما يحملان سلاحًا ناريًا، ونجحا تحت التهديد في الاستيلاء على حقيبة أموال تُقدّر بنحو خمسة عشر ألف دينار، قبل أن يفرّا من المكان بسرعة لافتة.

وكشفت المعطيات أن الخطة لم تكن فردية، إذ كان شخص ثالث ينتظر خارج البنك داخل مركبة، لتأمين عملية الهروب فور تنفيذ السطو، ما يشير إلى تنسيق مسبق ودقيق بين المتورطين.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية أن التحقيقات جارية على مدار الساعة لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية المنفذين، وضبطهم في أقرب وقت، مشددة على أن التفاصيل الكاملة ستُعلن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفي بيان مقتضب، أوضحت المديرية أن الحادثة نُفذت دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكدة التعامل الجاد والحازم معها، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة.

وأشعلت الواقعة موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن دهشتهم من جرأة المنفذين، مطالبين بتعزيز الإجراءات الأمنية حول فروع البنوك.

في المقابل، أبدى آخرون ثقتهم الكبيرة بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن مثل هذه الحادثة تبقى فردية ولا تعكس مستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده الأردن.