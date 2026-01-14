في مشهد صادم هزّ مدينة مينيابوليس الأمريكية، تعرضت امرأة تعاني إعاقة للسحل العنيف من قبل عناصر ICE أثناء محاولتها الوصول إلى موعد طبي بسيارتها في شارع مغلق بحي باودر هورن، وسط احتجاجات واسعة اندلعت على خلفية مداهمة منزل من قبل هيئة الهجرة والجمارك.

وأظهرت اللقطات المتداولة تحطيم نافذة السيارة، وقطع حزام الأمان، وسحب المرأة بالقوة من المقعد الأمامي، رغم صراخها وطلبها السماح لها بالمرور بسبب حالتها الصحية.

وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا بين السكان، حيث وصف شهود العيان الحدث بأنه استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين أبرياء، فيما أكدت النائبة عائشة غوميز التي كانت حاضرة أن العناصر دفعوها أيضًا بشكل عنيف، معربة عن صدمتها من غياب أبسط معايير التدريب الشرطي.

ووفق تقارير محلية، ألقى عناصر ICE عبوات غاز ورذاذ فلفل على المتظاهرين أثناء انسحابهم، ما زاد من الفوضى والتوتر في الشوارع، بينما وصف عضو مجلس الشيوخ عمر فتح الحادثة بأنها «حصار فيدرالي بلا مبرر».

وأصبحت القصة رمزًا لغضب المجتمع ضد القوة المفرطة للسلطات الفيدرالية، فيما طالبت وسائل الإعلام والجمهور بالتحقيق في استخدام العنف ضد المدنيين، خصوصاً من يعانون حالات صحية أو إعاقات.