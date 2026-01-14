كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل مرعبة في قضية جنائية غير مسبوقة، بعد العثور على أكثر من 100 جمجمة بشرية، إلى جانب عظام طويلة، وأقدام متحجرة، وجثث في مراحل مختلفة من التحلل، داخل منزل شاب بولاية بنسلفانيا، في واقعة بدت وكأنها مشهد مستخرج من فيلم رعب حقيقي.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الأمريكية، تم توقيف جوناثان جيرلاش (34 عاماً)، أثناء مغادرته مقبرة ماونت مورياه التاريخية، الممتدة بين فيلادلفيا وبلدة ييدون، وذلك بعد مراقبته لفترة عقب تلقي بلاغات متكررة من أعضاء منظمة غير ربحية معنية بحماية المقبرة، لاحظت تعرض عدد من القبور للتدنيس والنبش.

وأفادت التحقيقات، أن المشتبه به كان موضع متابعة دقيقة، قبل أن تقود الأدلة الشرطة إلى تفتيش منزله، إذ اكتشف المحققون في قبو المنزل مشهداً، وصفته التقارير الأمنية بأنه «أقرب إلى أفلام الرعب»، إذ عُثر على جماجم وعظام بشرية محفوظة بطرق مختلفة، إضافة إلى بقايا جثث متحللة. ولم تتوقف الاكتشافات عند ذلك الحد، إذ كشفت عمليات التفتيش عن 8 مجموعات إضافية من البقايا البشرية مخزنة في مستودع شخصي تابع للمتهم، ما وسّع نطاق التحقيقات، وفتح تساؤلات خطيرة حول دوافعه النفسية، وحجم الانتهاكات التي ارتكبها بحق حرمة الموتى.

وأكدت الشرطة، أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر جميع البقايا، وعدد القبور التي تعرضت للانتهاك، وسط مطالبات قانونية وتشريعية بتشديد العقوبات على جرائم تدنيس المقابر والاتجار غير المشروع بالبقايا البشرية.