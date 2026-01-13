شهد اليوم (الثلاثاء) اضطراباً تقنياً مفاجئاً في منصة «إكس» أثّر على آلاف المستخدمين، مع شكاوى متزامنة من تعذّر الوصول للخدمة أو بطء شديد في التحديث وظهور أخطاء في التحميل، وفق ما أظهرته بيانات مواقع رصد الأعطال التي تجمع بلاغات المستخدمين لحظياً.

ونقلت تقارير إخبارية أن الانقطاع طال مستخدمين في دول عدة، استناداً إلى بيانات سجّلت ارتفاعاً في البلاغات خلال فترة العطل، ما يرجّح أن ما حدث كان انقطاعاً محدود الزمن لكنه واسع الأثر من حيث عدد المتضررين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد انتقادات وضغوط تنظيمية واسعة على منصة «X»، بعد تقارير تناولت تنامي الجدل حول انتشار صور ومحتوى إباحي مُولَّد بالذكاء الاصطناعي على المنصة، ونُسب جزء منه إلى أدوات مرتبطة بها.

ووفق هذه التقارير، لم تقتصر ردود الفعل على دولة واحدة، بل امتدت إلى دول أوروبية وآسيوية عدة، إذ أعلنت جهات رقابية فتح تحقيقات رسمية، فيما لوّحت حكومات بفرض غرامات قاسية أو اتخاذ إجراءات قانونية أشد إذا ثبت قصور المنصة في منع تداول هذا النوع من المحتوى أو الاستجابة السريعة لإزالته.

وتشير المعطيات إلى أن القلق لا يقتصر على طبيعة المحتوى فحسب، بل يتصل أيضاً بآليات الإشراف والامتثال، خصوصاً مع ورود شكاوى تتعلق بتلاعب بصور أشخاص دون موافقتهم، بما في ذلك نساء وقُصّر، وهو ما يضع المنصة أمام اختبارات قانونية وأخلاقية معقّدة.

هذا التصعيد، بحسب محللين نقلت عنهم التقارير، يضيف ضغطاً مضاعفاً على «إكس» في وقت تواجه فيه المنصة تحديات تقنية وتشغيلية، ما يعمّق التساؤلات حول قدرتها على ضبط المحتوى والالتزام بالمعايير التنظيمية عالمياً، ويجعل أي عطل تقني أو خلل تشغيلي جزءاً من صورة أوسع تتقاطع فيها التقنية مع السياسة والتنظيم.