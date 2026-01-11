وداعًا تشارلي سلاتر.. وفاة الممثل البريطاني ديريك مارتن عن 92 عامًا

توفي الممثل البريطاني المخضرم ديريك مارتن، أحد أبرز نجوم الدراما التلفزيونية في بريطانيا، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض داخل أحد المستشفيات، وفق ما أعلنت عائلته ووكيل أعماله اليوم (الأحد).

تشارلي سلاتر.. الدور الأيقوني

ويُعد مارتن من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور، خاصة لدوره الأيقوني في مسلسل «إيست إندرز» (EastEnders)، حيث جسّد شخصية سائق التاكسي والأب الحنون تشارلي سلاتر على مدار 15 عامًا، ليصبح واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ المسلسل.

وقال نجلاه، ديفيد وجوناثان، في بيان مؤثر: «لم يكن ديريك مجرد أب بالنسبة لنا، بل كان صديقًا حقيقيًا، دعمنا في أوقات النجاح والانكسار، ولم يتوقف يومًا عن التعلم أو حب الناس، سنفتقده كثيرًا».

من الجزار إلى نجم الشاشة

وُلد ديريك مارتن في شرق لندن عام 1933، وبدأ حياته العملية جزارًا في سوق سميثفيلد للحوم، قبل أن يشق طريقه إلى عالم التمثيل دون دراسة أكاديمية أو خبرة مسرحية. كما أدى الخدمة الوطنية في سلاح الجو الملكي البريطاني، وعمل في وظائف متعددة شملت المصانع وأعمال الطرق وسباقات السيارات.

دخل مارتن عالم الفن بدايةً كـ«دوبلير» لمشاهد خطرة، وشارك في حلقات من مسلسل «Doctor Who»، قبل أن يتحول إلى التمثيل الكامل عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة أثناء تصوير مسلسل «Elizabeth R» عام 1971.

مسيرة فنية طويلة

وعلى مدار أكثر من خمسة عقود، شارك مارتن في أعمال تلفزيونية شهيرة، منها: Z-Cars، Softly Softly، The Sweeney، Minder، Bergerac، The Bill، Little Britain، وكان دوره كمفتش الشرطة فريد بايل في مسلسل Law and Order عام 1977 نقطة انطلاقة حقيقية لمسيرته.

تشارلي سلاتر.. الأب الحامي

ظل الدور الأبرز في حياته المهنية شخصية «تشارلي سلاتر»، رب عائلة سلاتر، الذي وصل حي «والفورد» عام 2000، ليجسد صورة الأب الحامي لعائلة نسائية في الغالب، وهو الدور الذي حفر اسمه في ذاكرة المشاهدين حتى مغادرته المسلسل عام 2016 بعد وفاة الشخصية بنوبة قلبية.

رسالة من إدارة إيست إندرز

وفي بيان رسمي، أعربت إدارة مسلسل «إيست إندرز» عن حزنها العميق، قائلة: «منذ ظهوره الأول، نجح ديريك مارتن في ترسيخ شخصية تشارلي سلاتر في قلوب الجمهور، ومثلما كان تشارلي يفعل أي شيء من أجل عائلته، كان ديريك كذلك مع من حوله».

حياة خارج التمثيل

بعيدًا عن التمثيل، كان مارتن شغوفًا بكرة القدم والجولف، وعضوًا بارزًا في منظمة Grand Order of Water Rats الخيرية، حيث شغل منصب «King Rat» بين عامي 2010 و2011، ونال احترام زملائه لما قدمه من أعمال خيرية وإنسانية.

تزوّج مرتين وانتهى زواجه بالانفصال، وترك خلفه ابنيه اللذين احتفل معهما بعيد ميلاده التسعين عام 2023، ليبقى إرثه الفني والإنساني حاضرًا في ذاكرة الجمهور البريطاني.