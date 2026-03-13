«يا بلادي واصلي والله معاكِ واصلي.. وإحنا معاكِ».

كلمات تختصر علاقة شعبٍ بوطنه، وتجسد معنى الانتماء والولاء. ففي زمن تتكاثر فيه الأزمات وتتسارع فيه التحولات، يمضي السعوديون خلف قيادتهم بثقة وفخر نحو مستقبل أكثر إشراقًا وثباتًا.

فعلى الرغم مما يشهده العالم من اضطرابات وصراعات أنهكت دولًا وشعوبًا، تبرز المملكة العربية السعودية نموذجًا مختلفًا في الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل. فقد أصبحت اليوم ركيزة أساسية في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وممرًا لوجستيًا مهمًا يتوسط العالم، يسهم في خدمة مصالح الدول الشقيقة والصديقة، ويحافظ على توازن النظام الاقتصادي الدولي في أوقات الأزمات.

لقد جعل الموقع الجغرافي للمملكة، إلى جانب الإدارة الحكيمة لقيادتها، منها نموذجًا بارزًا في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وما تشهده المنطقة من تحديات يؤكد قيمة هذه التجربة، ويبرز أهمية الدور السعودي في الحفاظ على الأمن والتوازن في محيطها الإقليمي والدولي.

إن نعمة الأمن التي ينعم بها المواطن في هذا الوطن لم تقف عند حدود الداخل، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى محيط المنطقة بأسرها. فالأمن والاستقرار قيمة عظيمة لا يدرك أهميتها إلا من يتأمل ما يجري حوله من اضطرابات وصراعات.

ولم يكن ما تعيشه المملكة من أمن ورخاء وليد الصدفة، بل هو ثمرة مسيرة قيادة حكيمة ورؤية واضحة امتدت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وصولًا إلى هذا العهد الزاهر، حيث ظلت مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

وبفضل الله، ثم برعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعزم وطموح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تمضي المملكة بثبات في مسيرة التحول الوطني وصناعة المستقبل.

وقد شكّلت رؤية السعودية 2030 نقطة تحول تاريخية في مسيرة الوطن، إذ أعادت صياغة مفهوم التنمية وفتحت آفاقًا واسعة للاقتصاد والاستثمار، ومكّنت الشباب ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه دول كثيرة بالحروب والنزاعات، تشهد المملكة إطلاق مشاريع عملاقة ومدن حديثة واقتصادًا متناميًا وفرصًا متزايدة لأبناء هذا الوطن الطموح. وهذه الفوارق ليست مجرد أرقام أو إنجازات، بل انعكاس لرؤية قيادية تؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس النهضة، وأن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأولى لكل تقدم.

إن حب الوطن ليس مجرد شعار يُردد، بل مسؤولية يعيشها كل مواطن في عمله وإخلاصه وحرصه على رفعة بلاده واستمرار ازدهارها. ونحن في المملكة نفخر بقيادتنا الحكيمة ونعتز بالانتماء إلى هذه الأرض المباركة التي أصبحت اليوم نموذجًا في الطموح والاستقرار والتقدم.

حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ووفق قائد رؤيتها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما فيه خير الوطن ورفعته، لتبقى المملكة واحة أمنٍ وازدهار في عالم يموج بالتحديات.