شهد بركان جبل سيميرو، أعلى قمة في جزيرة جاوة الإندونيسية، ثوراناً قوياً بعد ظهر الجمعة، أطلق سحباً كثيفة من الرماد البركاني والغازات الساخنة، مصحوبة بأنهاراً حارة من الغاز والرماد والصخور امتدت لمسافة حوالى 4 كيلومترات جنوب شرقي القمة، وفق مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية.

أعمدة رماد عالية

وأفادت التقارير الأولية أن عمود الرماد وصل إلى مئات عدة من الأمتار فوق القمة التي ترتفع 3,676 متراً فوق سطح البحر، مع استمرار النشاط البركاني على مدار اليوم.

سلسلة انفجارات مستمرة

ويأتي هذا الثوران بعد سلسلة طويلة من الانفجارات اليومية والأسبوعية، إذ سجّل البركان عشرات الثورات منذ بداية عام 2026، وشهد صباح الجمعة وحده نحو 8 انفجارات.

تحذيرات للمدنيين

وحافظ مركز علم البراكين على تصنيف البركان في المستوى الثالث من أصل 4 مستويات، مع تجديد التحذير للسكان بعدم الاقتراب من مجرى بيسوك كوبوكان لمسافة تصل إلى 13 كيلومتراً من القمة.

ونبهت السلطات إلى احتمال تدفّق الحمم وسحب حارة على طول الأنهار والأودية المتفرعة من القمة، خصوصاً في مناطق بيسوك كوبوكان وبيسوك بانج وبيسوك كيمبار، إضافة إلى الروافد الصغيرة المجاورة.

لا إصابات حتى الآن

وأعلنت السلطات الإندونيسية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة حتى الآن، لكن مقاطعتي لومبانج ومالانج رفعتا درجة الاستعداد ونصحتا السكان بالبقاء في حالة تأهب قصوى.

بركان نشط منذ سنوات

يُعد سيميرو أحد أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا، ويشهد مرحلة نشاط مستمرة منذ عام 2017 تقريباً، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة الانفجارات خلال الأشهر الأخيرة من 2025 وبداية 2026.