تحوّلت لحظة استرخاء على شاطئ سانت كروا بجزر العذراء الأمريكية إلى كارثة مروعة، بعد أن داهمت سمكة قرش السائحة أرليني ليليس، البالغة من العمر 56 عاماً، أثناء وجودها على شاطئ دورش.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت حوالى الساعة 4:28 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما هرعت وحدات بحرية وفِرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان فور الإبلاغ، إلا أن المرأة توفيت بعد فقدان ذراعها خلال الهجوم ونقلها إلى المستشفى.

وكان كريستوفر كارول زائر المنتجع السياحي «ساند كاسل أون ذا بيتش» من أوائل من تدخلوا، واصفاً مشهد الهجوم: «رأيت الكثير من الدماء في الماء، وذراعها اليسرى كانت مبتورة بالكامل، وعندها أدركت أن سمكة قرش هاجمتها».

وباشرت السلطات مسح الشاطئ والمياه المحيطة بحثاً عن أي ضحايا محتملين آخرين، بينما تستمر التحقيقات. وطالبت الشرطة كل من يملك معلومات بالاتصال بمكتب التحقيقات الجنائية.