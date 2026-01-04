أصدر رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»، المشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت»، الزميل جميل الذيابي، قراراً بتكليف الزميلة سارة الشريف بالإشراف على مكتب الصحيفة بالمدينة المنورة. ويأتي القرار نظراً للمكانة الكبيرة التي تحظى بها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وتفعيلاً لدور الصحيفة في مواكبة أحداثها من مختلف الجوانب.
وأعربت الزميلة سارة الشريف عن اعتزازها بالثقة، وأن قرار تكليفها يعدّ أكبر محفّز لها لتحقيق المستهدفات وتطوير الأداء لمتابعة التحوّلات الكبرى التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.
يشار إلى أن الزميلة الشريف، تتمتع بخبرة مهنية واسعة، إذ التحقت بـ«عكاظ» منذ العام 2016، ومثّلت الصحيفة في مناسبات عدة خارج المملكة، وتم ترشيحها ضمن برامج تطوير الصحافة الرقمية للصحفيين السعوديين.
وكان الزميل سامي المغامسي أشرف على مكتب صحيفة «عكاظ» في المدينة المنورة، إذ يُعد من الكفاءات الإعلامية المميّزة، ومارس العمل الصحفي منذ أكثر من 25 عامًا قضاها في مكتب «عكاظ» بالمدينة، حقّق خلالها منجزات نوعية للصحيفة، أسهمت في تعزيز حضورها الإعلامي، وتطوير التغطيات المحلية، بما يعكس خبرته المهنية وتجربته الصحفية.