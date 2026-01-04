أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬،‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سعودي‭ ‬جازيت‮»‬،‭ ‬الزميل‭ ‬جميل‭ ‬الذيابي،‭ ‬قراراً‭ ‬بتكليف‭ ‬الزميلة‭ ‬سارة‭ ‬الشريف‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬الصحيفة‭ ‬بالمدينة‭ ‬المنورة‭. ‬ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬نظراً‭ ‬للمكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬منطقة‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬ومحافظاتها،‭ ‬وتفعيلاً‭ ‬لدور‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬أحداثها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭. ‬

سارة الشريف.

وأعربت‭ ‬الزميلة‭ ‬سارة‭ ‬الشريف‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالثقة،‭ ‬وأن‭ ‬قرار‭ ‬تكليفها‭ ‬يعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬محفّز‭ ‬لها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المستهدفات‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬لمتابعة‭ ‬التحوّلات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزميلة‭ ‬الشريف،‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬مهنية‭ ‬واسعة،‭ ‬إذ‭ ‬التحقت‭ ‬بـ«عكاظ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬ومثّلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عدة‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وتم‭ ‬ترشيحها‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬الصحافة‭ ‬الرقمية‭ ‬للصحفيين‭ ‬السعوديين‭. ‬

وكان‭ ‬الزميل‭ ‬سامي‭ ‬المغامسي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬إذ‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المميّزة،‭ ‬ومارس‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬بالمدينة،‭ ‬حقّق‭ ‬خلالها‭ ‬منجزات‭ ‬نوعية‭ ‬للصحيفة،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وتطوير‭ ‬التغطيات‭ ‬المحلية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬خبرته‭ ‬المهنية‭ ‬وتجربته‭ ‬الصحفية‭.‬