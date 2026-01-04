اهتزت منطقة حلوان بالقاهرة على وقع جريمة مروعة، حيث أقدَم أب على قتل طفله البالغ عامين بعد تعديه عليه بالضرب المبرح بسبب بكائه المستمر. وأكدت التحقيقات الأمنية أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح وسحجات متفرقة بجميع أنحاء جسده، قبل أن تُعلن وفاته لاحقاً.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع الاستمرار في جمع التحريات واستكمال إجراءات القضية، بينما تم دفن جثمان الطفل عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وأشار مصدر أمني إلى أن والدة الطفل أكدت تعذيب والده له بسبب بكائه، قبل أن يعترف الأب بالواقعة ويرشد عن العصا المستخدمة في التعدي على الطفل، في حين اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقته قضائياً.