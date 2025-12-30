في واقعة أثارت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عمدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إلى القبض على البلوغر كنزي بعد رصدها تنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المصرية المتخصصة قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع رقص على صفحتها، ما اعتبرته الجهات المعنية مخالفًا للآداب العامة، واستدعى تدخل الشرطة بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وعند توقيفها في دائرة قسم شرطة العمرانية، عُثر بحوزة البلوغر كنزي على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبيّن احتواؤها على دلائل تثبت نشاطها المخالف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرت المتهمة أنها نشرت هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال المحتوى الذي تقدمه لمتابعيها، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع استمرار التحقيقات لاستكمال الوقائع.