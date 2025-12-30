أثارت واقعة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من القلق والغضب الواسعين في مصر، بعد انتشار فيديو مصور من كاميرات مراقبة يظهر محاولة خطف طفل صغير في أحد شوارع عزبة الصنفاوي التابعة لمركز مسير بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة، مساء أمس (الإثنين)، يظهر شخصًا يرتدي كمامة سوداء يترجل من سيارة ملاكي، يستوقف طفلين يلعبان في الشارع، ثم يسحب أحدهما بالقوة داخل السيارة رغم مقاومة شرسة من الطفل الثاني الذي تشبث به بكل قوة واستغاث بالمارة.

الصغير خال الطفل

الطفل المقاوم، الذي أشاد الجميع بشجاعته رغم صغر سنه (11 عامًا)، تبين أنه خال الطفل المخطوف، بينما الطفل المخطوف هو محمد مجدي علي كرم (نحو 4 - 5 سنوات).

أثار الفيديو مخاوف من انتشار جرائم الاختطاف، لكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تحركت فورًا، وفي ساعات قليلة فقط، كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة.



خلافات أسرية وراء الواقعة

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانًا رسميًا مساء أمس، أكدت فيه أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو والد الطفل المخطوف نفسه (35 عامًا، يعمل بالخارج)، وكان برفقة صديق يقود السيارة.

اعترافات الأب

واعترف الأب بأنه اصطحب نجله «عنوة» بسبب خلافات مع طليقته (والدة الطفل)، التي يعيش الطفل معها بعد انفصالهما، وأيد قائد السيارة الاعتراف، وتم ضبط السيارة والمتهمين فورًا.

كما تم تحرير الطفل وإعادته سالمًا إلى أسرة والدته، وحررت الأسرة محضرًا برقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز كفر الشيخ، وتتولى النيابة العامة التحقيقات.

تصريحات الأسرة

وأكد السيد محمد زبادي، جد الطفل من جهة الأم، أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ أمام منزل الأم، وأن الأب كان يحاول «الانتقام» من طليقته.

كما أشادت خالة الطفل، حنين حمدي، بشجاعة ابن شقيقتها الذي دافع عن الطفل رغم صغر سنه، وقالت إحدى أفراد الأسرة: «إحنا في مصيبة.. واللي في الفيديو دا أبوه، بس ده ميديهوش الحق يخضه ويبهدله بالطريقة دي».

انتشار واسع

انتشر الفيديو بشكل واسع على فيسبوك وإكس، مع ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات التي أشادت بشجاعة الطفل المدافع وطالبت بتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم.