في تطور جديد بقضية المطربة الشعبية رحمة محسن، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طليقها، وقررت جهات التحقيق، اليوم (الخميس)، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتسريب مقاطع فيديو خاصة تجمعهما وابتزازها مالياً.

قرار ضبط وإحضار

وجاء القبض على المتهم عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره، بناءً على البلاغات المقدمة من رحمة محسن، التي اتهمته بتصوير ونشر مقاطع فيديو خاصة دون علمها خلال فترة زواجهما، ثم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديد وابتزاز

وأفادت التحقيقات بأن رحمة سيد عبدالخالق، الشهيرة بـ«رحمة محسن»، المقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، تقدمت ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، ذكرت فيه أن طليقها استخدم أرقاماً دولية عبر تطبيق «واتساب» لإرسال رسائل تهديد، مرفقة بمقاطع الفيديو المسربة، مطالباً إياها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها أو إرسالها إلى أقاربها ومعارفها.

بداية الأزمة

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2025، عقب انتشار مقطع فيديو قصير نُسب إلى رحمة محسن، يظهر مشاهد خاصة داخل غرفة نوم، ما أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات الأولية لاحقاً وجود ما لا يقل عن 8 مقاطع فيديو أخرى، جرى تصويرها خلسة خلال فترة الزواج العرفي ثم الرسمي بين الطرفين.

اتهامات متبادلة

واتهمت رحمة محسن طليقها بابتزازها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر المقاطع، وقدمت بلاغاً رسمياً إلى النائب العام مدعوماً برسائل تهديد صادرة من أرقام دولية.

في المقابل، نفى المتهم صلته بواقعة التسريب، وحرر بلاغاً مضاداً اتهم فيه المطربة بالتشهير والسب، مؤكداً أن الانفصال جاء على خلفية خلافات زوجية.

تحقيقات مستمرة

واستمرت التحقيقات عدة أشهر، شملت فحصاً فنياً للمقاطع المتداولة وتتبع مصادر نشرها رقمياً، قبل أن تنتهي إلى ضبط المتهم وإيداعه الحبس الاحتياطي، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة.