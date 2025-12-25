توصل ورثة الملياردير الأمريكي روبرت بروكمان، مؤسس ورئيس شركة رينولدز آند رينولدز للبرمجيات، إلى تسوية تاريخية مع مصلحة الضرائب الأمريكية، ووافقوا على دفع 750 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية تُعد أكبر قضية احتيال ضريبي فردية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» وافق ورثة بروكمان الذي توفي في أغسطس 2022 عن عمر 81 عاماً على دفع المبلغ المذكور لإنهاء النزاع المدني الذي طالبت فيه مصلحة الضرائب الأمريكية بما يقارب مليار دولار من الضرائب المتأخرة، إضافة إلى الفوائد والغرامات.

وأقرت محكمة الضرائب الأمريكية الاتفاق بدفع الورثة 750 مليون دولار لتسوية القضية، ويتكون المبلغ من 456 مليون دولار ضرائب متأخرة و294 مليون دولار غرامات وعقوبات.

استخدام خوادم حاسوب مشفرة

وزعمت الحكومة أنه استخدم خوادم حاسوب مشفرة وأسماء رمزية مرتبطة بالصيد للتواصل مع القائمين على إدارة إمبراطوريته الخارجية، وبحسب الصحيفة، فإن معظم الأموال التي يُزعم أن بروكمان أخفاها كانت ناتجة عن استثماراته في شركة الأسهم الخاصة «فيستا إيكويتي بارتنرز»، التي أسهم في تأسيسها كأحد أوائل الداعمين لها.

وكان روبرت بروكمان، الذي بنى ثروته من خلال شركة رينولدز آند رينولدز التي تقدم برمجيات لصناعة السيارات، متهماً بإخفاء نحو مليارَي دولار من الدخل على مدى عقود، من خلال مخطط معقد يشمل ثقة خيرية مقرها في برمودا وكيانات خارجية أخرى في سويسرا وجزر كايمان.

39 تهمة تشمل التهرب الضريبي

واتهمت السلطات الأمريكية بروكمان بتوجيه الأرباح من استثماره الوحيد في صندوق خاص تابع لشركة Vista Equity Partners إلى هذه الكيانات لتجنب دفع الضرائب.

وفي أكتوبر 2020، وجهت هيئة محلفين فيدرالية اتهاماً له بـ39 تهمة تشمل التهرب الضريبي، الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، عدم الإفصاح عن حسابات أجنبية، ووصفت وزارة العدل الأمريكية القضية بأنها «أكبر مخطط احتيال ضريبي فردي في تاريخ الولايات المتحدة».

وكان بروكمان مرتبطاً بقضية أخرى شهيرة تتعلق بملياردير آخر هو روبرت سميث مؤسس Vista، الذي توصل إلى اتفاق مع السلطات في 2020 بدفع 139 مليون دولار وتقديم مساعدة في التحقيق ضد بروكمان.