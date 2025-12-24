هز انفجار عنيف مسجداً مزدحماً في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، مساء اليوم (الأربعاء)، أثناء أداء المصلين صلاة المغرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب تقارير عالمية بما في ذلك وكالة «رويترز» و«بي بي سي»، أفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع داخل مسجد الجمعة في منطقة غامبورو، وسط تجمع كبير من المصلين والتجار في السوق المزدحم.

وتشير تقارير أولية إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة، إلا أن السلطات لم تصدر بعد تأكيداً رسمياً لعدد الضحايا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات غير موثقة تظهر آثار الانفجار، مع غبار كثيف في الهواء وحالة من الذعر بين الناس في منطقة السوق.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن المنطقة شهدت سابقاً هجمات مشابهة باستخدام تفجيرات انتحارية أو عبوات ناسفة بدائية الصنع، تُنسب غالباً إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية أو فرعها «ولاية غرب أفريقيا الإسلامية» (إيسواب).

ورغم الجهود العسكرية المكثفة والتعاون الإقليمي، ما زالت الهجمات المتفرقة تستهدف المدنيين في شمال شرق نيجيريا، ويُعد هذا الانفجار الأحدث في سلسلة من الاعتداءات التي تثير مخاوف من عودة تصعيد العنف في المنطقة، خصوصاً أن المدينة كانت قد شهدت هدوءاً نسبياً في السنوات الأخيرة، مع آخر هجوم كبير مسجل عام 2021.

وتستمر قوات الأمن في التحقيق في الحادث، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الأماكن العامة والدينية.