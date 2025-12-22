أطلقت وزارة الداخلية السورية تطبيقها الرقمي الجديد «صوتك وصل»؛ لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها الرسمية بسرعة وسهولة من أي مكان.

وبينت «الداخلية» عبر قناتها على تلغرام أن التطبيق يتيح: الاستعلام عن منع السفر ومعرفة وضعك القانوني قبل أي سفر، متابعة حالة الموقوفين بشفافية وسرعة، تقديم الشكاوى ومتابعتها بشكل مباشر.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواكبة التحول الرقمي وتطوير العمل، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات في أي وقت ومكان.