لم تكن مياه الفرات هذه المرة شاهدة على حياةٍ تمضي، بل على لغزٍ ثقيل يطفو بصمت، حاملاً تساؤلات مؤلمة عن مصير امرأة انتهت رحلتها في ظروف غامضة.

أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة امرأة في نهر الفرات ضمن نطاق بلدة البوليل، بريف دير الزور الشرقي في سورية، في حادثة أثارت حالة من القلق والحزن بين الأهالي.

معطيات أولية

وبحسب المعلومات الأولية، تعود الجثة لامرأة في الثلاثينات من عمرها، وقد وُجدت داخل النهر في ظروف تشير إلى وجود شبهة جنائية، ما يرجّح أن الوفاة لم تكن عرضية.

نقل الجثة للمشفى

وذكرت المصادر أنه جرى تسليم الجثة وإيداعها المشفى الوطني، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

تحقيق رسمي

وباشرت الجهات المختصة، المتمثلة بالهلال الأحمر وقوى الأمن الداخلي والطب الشرعي، إجراءاتها في موقع العثور على الجثة، وفُتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة، وتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة، وفق ما نقلته «الإخبارية» السورية.