أثارت شركة صينية متخصصة في منتجات تثبيت السيارات ضجة واسعة على منصات التواصل، بعد إعلانها مبادرة غير تقليدية للاحتفاظ بموظفيها، تقوم على منح شقق سكنية مُجددة بالكامل لكل من يُكمل خمس سنوات خدمة.

صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» كشفت أن شركة «تشجيانغ غوشينغ أوتوموتيف تكنولوجي» أعلنت الخطة عبر إعلان توظيف نشره أحد مديريها التنفيذيين، في محاولة لمواجهة صعوبة الاحتفاظ بالكفاءات داخل سوق عمل يشهد منافسة حادة.

هدف واضح للإدارة

مالك الشركة، وانغ، أوضح أن المبادرة تستهدف «جذب الكفاءات المتميزة والحفاظ على فريق الإدارة الأساسي». وأكد توزيع خمس شقق خلال العام الجاري، مع خطة لتوزيع ثماني شقق أخرى في 2026، ليصل الإجمالي إلى 18 شقة خلال ثلاث سنوات.

مواصفات ومواقع

تقع الشقق على بُعد لا يتجاوز خمسة كيلومترات من مقر الشركة في مدينة وينتشو بإقليم تشجيانغ، وتراوح مساحاتها بين 100 و150 متراً مربعاً، وتبلغ قيمة الشقة الواحدة نحو 1.5 مليون يوان (قرابة 200 ألف دولار).

آلية التمليك

وفق الشركة، يوقّع الموظفون اتفاقية سكن وينتقلون إلى الشقق بعد الانتهاء من تجديدها على نفقة الشركة، على أن تُنقل الملكية رسمياً بعد خمس سنوات، مع تحمّل الموظف فقط تكاليف التجديد. ومن بين المستفيدين زوجان يعملان بالشركة حصلا على شقة مساحتها 144 متراً مربعاً.

منافسة شرسة

تأتي المبادرة في ظل تحديات متزايدة بسوق العمل الصيني، حيث ترتفع تكاليف المعيشة، خاصة في المدن الكبرى، بينما كانت الشركة قد اشترت الشقق قبل عامين حين كانت الأسعار أقل، بتكلفة إجمالية تجاوزت 10 ملايين يوان.

اتجاه متصاعد

وتعكس الخطوة اتجاهاً متنامياً في الصين لاستخدام المزايا السكنية كأداة لتعزيز الولاء الوظيفي، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعاني صعوبة تحقيق الاستقرار والاحتفاظ بالكفاءات.