أعلن متحف اللوفر في باريس، اليوم (الجمعة)، فتح أبوابه بالكامل أمام الزوار، بعد أن صوت العاملون لصالح وقف الإضراب الذي أدى سابقاً لإغلاق المتحف الأكثر جذباً للسياح في العالم.

وجاء القرار خلال جمعية عمومية للعاملين بالمتحف، إذ وافقوا بالإجماع على استئناف العمل، وفق ما أكدت النقابات المعنية، وذلك بعد خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الثقافة لمناقشة المطالب المتعلقة بالرواتب، وزيادة عدد العاملين، وخطط التأمين طويلة الأمد.

وكان الإضراب قد أدى إلى إغلاق المتحف بالكامل في وقت سابق من الأسبوع، قبل إعادة فتحه جزئياً يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن تدهور حالة المبنى وظروف العمل الصعبة. وانتقد ممثلو النقابات غياب مشاركة رئيسة المتحف لورانس دي كار، وعدم التواصل المباشر مع العاملين أثناء الإضراب.

ويخطط العاملون لعقد جمعية عمومية أخرى في الخامس من يناير لاتخاذ قرار حول إمكانية استئناف الإضراب، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام أي تطورات مستقبلية في هذا الصراع العمالي الذي يلقى متابعة واسعة في فرنسا والعالم.