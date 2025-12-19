لا يبدأ الخرف دائمًا بفقدان الذاكرة، كما يعتقد كثيرون، بل قد يطلّ برأسه عبر تغيّرات نفسية وسلوكية دقيقة تسبق الأعراض المعرفية المعروفة بسنوات. دراسات حديثة تشير إلى أن رصد هذه الإشارات مبكرًا قد يمنح فرصة ثمينة للتدخل وإبطاء تطور المرض.

ما قبل النسيان

يؤكد باحثون أن الخرف قد يتسلل عبر بوابة النفس قبل العقل، حيث تظهر اضطرابات مزاجية وتغيرات في الشخصية دون شكاوى واضحة من ضعف الذاكرة، ما يجعل الانتباه لهذه العلامات أمرًا حاسمًا.

قلق غير مبرر

القلق المتزايد والمستمر، خاصة لدى من لم يعتادوه سابقًا، قد يكون إنذارًا مبكرًا محتملاً. هذا القلق لا يرتبط بحدث محدد، ويستمر رغم زوال المسببات الظاهرة.

تشتت الانتباه

صعوبة التركيز، وبطء إنجاز المهمات الذهنية، وفقدان القدرة على متابعة التفاصيل، علامات لا ينبغي إهمالها، خصوصًا إذا ظهرت تدريجيًا وتفاقمت بمرور الوقت.

عجز عن الحل

العجز عن مواجهة المشكلات اليومية أو اتخاذ قرارات بسيطة يمثل خطرًا خفيًا، إذ يعكس تراجعًا في الوظائف التنفيذية للمخ، وهي من أولى القدرات التي قد تتأثر.

برود عاطفي

فقدان الدفء العاطفي تجاه الآخرين، أو انخفاض التعاطف والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية، قد يشير إلى تغيّرات عميقة في مراكز المشاعر والسلوك.

ثقة تهتز

تراجع الثقة بالنفس والشعور المتكرر بعدم الكفاءة أو الشك في القدرات الشخصية مؤشر مقلق، خاصة إذا لم يكن مرتبطًا بتجارب فشل واضحة.

عدم الرضا اليومي

الإحساس بعدم الرضا عن إنجاز المهمات اليومية، حتى البسيطة منها، قد يعكس صراعًا داخليًا مع تراجع غير معلن في القدرات الذهنية.

خطر متصاعد

يشير المتخصصون إلى أن تراكم هذه الأعراض، لا ظهور عرض واحد معزول، هو ما يرفع مستوى الخطر تدريجيًا ويستدعي التقييم الطبي.

فرصة التدخل

الرصد المبكر والمتابعة الطبية المتخصصة قد يساهمان في إبطاء تطور الخرف، عبر خطط علاجية ونمط حياة داعم لصحة الدماغ، ما يمنح المرضى وقتًا وجودة حياة أفضل.