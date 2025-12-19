كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Journal of Cosmetic Dermatology أن الغشاء الرقيق داخل قشرة البيض قد يحمل فوائد صحية وتجميلية لافتة، تتجاوز في تأثيرها القيمة الغذائية للبيض نفسه. فعلى عكس التركيز المعتاد على البياض والصفار، سلطت هذه الدراسة الضوء على الغشاء الشفاف الذي يفصل القشرة عن محتوى البيضة، باعتباره مصدراً غنياً بمركبات تدعم صحة البشرة والشعر والمفاصل.

تحسن ملحوظ في نضارة البشرة خلال أسابيع

أجريت الدراسة على مجموعة من المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 35 و65 عاماً، حيث تناولوا يومياً مكملات تحتوي على 450 ملغ من غشاء قشر البيض المهدرج، لمدة 3 أشهر متتالية. وبعد 4 أسابيع فقط، أظهرت النتائج انخفاضاً واضحاً في تجاعيد منطقة العين (المعروفة بتجاعيد «قدم الغراب»)، تلاه تحسن ملحوظ في لون البشرة وملمسها بعد مرور 8 أسابيع على بدء المكمل.

دعم قوي للشعر في الكثافة والنمو

لم تقتصر الآثار الإيجابية على البشرة فحسب، بل امتدت لتشمل الشعر أيضاً، حيث لاحظ المشاركون زيادة في كثافة الشعر وقوته، إلى جانب انخفاض معدلات التقصف وتحسن واضح في نمو الشعر. ويمثل هذا تحسناً متكاملاً في المظهر العام يعكس فعالية المركب النشط الموجود في الغشاء.

تركيبة طبيعية فعالة تدعم الشباب من الداخل

يرجع العلماء هذه التأثيرات إلى احتواء غشاء قشر البيض على 3 مكونات رئيسية تعمل بتناغم: حمض الهيالورونيك، الذي يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها؛ الكيراتين، وهو البروتين الهيكلي الرئيسي في الشعر والأظافر والجلد؛ بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية التي تدعم تكوين البروتينات الحيوية في الجسم.

ومع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على إنتاج هذه المركبات، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وترقق الشعر وفقدان المرونة. وهنا، تبرز أهمية هذه المكملات في تعويض هذا النقص بوسائل طبيعية وفعالة.

فوائد تتجاوز الجمال إلى دعم المفاصل والعظام

تشير دراسات سابقة إلى أن فوائد غشاء قشر البيض لا تقتصر على الجماليات فحسب، بل تشمل أيضا دعماً صحياً للمفاصل والعظام. ففي دراسة تعود لعام 2009، تبين أن تناول مكملات الغشاء ساهم في تخفيف آلام المفاصل وتحسين مرونتها، خصوصاً لدى المصابين بالتهاب المفاصل. كما تُظهر بعض الأبحاث الأولية دوراً محتملاً لهذا المركب في دعم صحة العظام وتقليل خطر الكسور المرتبطة بالتقدم في السن.

مصدر بسيط... بتأثير علمي كبير

هذه النتائج تفتح المجال أمام استخدامات جديدة في صناعة المكملات الغذائية ومنتجات التجميل الطبيعية، وتعكس فكرة أن بعض الحلول الفعالة قد تكون مستخرجة من عناصر مألوفة في حياتنا اليومية، شرط أن تُستخلص وتُقدَّم بطرق علمية دقيقة.