تسببت مفاجأة غير متوقعة على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهولندية KLM في فوضى كبيرة للمسافرين، بعد اكتشاف فأر ضخم داخل الطائرة أثناء تحليقها فوق المحيط، ما اضطر الطيار لتغيير مسار الرحلة وإلغاء السفر لمئات الركاب.

وكانت الطائرة من طراز إيرباص A330 متجهة من أمستردام إلى جزيرة بونير، حين لاحظ الطاقم القارض وهو يتجول بين مقصورات الركاب، فوق قضبان الستائر وخزائن الأمتعة العلوية، قبل أن يتم إلغاء الرحلة وتوجيهها إلى أروبا كوجهة آمنة.

وأفادت الشركة بأن أكثر من 250 راكباً تأثروا بإلغاء الرحلة، لاضطرارها إلى تنظيف الطائرة بالكامل لضمان سلامتهم وراحتهم قبل إعادة تشغيلها. وأكد متحدث باسم KLM أن الحادثة «استثنائية للغاية»، وأن سلامة الركاب والطاقم هي الأولوية المطلقة.

رغم الهلع المحتمل، بقي الركاب هادئين، فيما راقب الطاقم الفأر عن كثب للتأكد من عدم اقترابه من الركاب أو الطعام، وفق ما ذكر موقع RTL News ووسائل إعلام دولية أخرى.