عقدت الإدارات الحكومية بمركزي بلّسمر وحوراء بلّسمر اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات المبكرة لموسم هطول الأمطار وجريان السيول، وذلك في ظل ما تشهده معظم مناطق المملكة من تقلبات مناخية خلال هذه الفترة، مع التركيز على مركز بلّسمر والمناطق التابعة له.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس مركز بلّسمر ظافر بن عبدالله العسيري، ورئيس مركز حوراء بلّسمر عبدالله بن حسن بن هتان عسيري، وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم استعراض خطط الطوارئ ورفع الجاهزية الميدانية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

وأكّد المجتمعون أهمية الاستعداد المبكر وتعزيز التنسيق بين الإدارات الحكومية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والتعامل السريع مع أي طارئ لا قدر الله خلال موسم الأمطار.

كما شدَّد الاجتماع على ضرورة التقيد بتعليمات السلامة، وتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر جريان السيول، وتفعيل آليات البلاغات والاستجابة السريعة في المواقع الأكثر عرضة للمخاطر.