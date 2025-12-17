شهدت منطقة حائل وجبل اللوز بمنطقة تبوك (الأربعاء)، تساقطاً كثيفاً للثلوج، تزامن مع تغطية الضباب للمرتفعات، وسط رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ وصلت إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر.



وينتظر أن يكسي الزائر الأبيض المحبب للنفوس مرتفعات تبوك وحائل، وشمال منطقتي الرياض والقصيم، التي أصبحت على موعد مع فرص تساقط الثلوج (الخميس).



سحب رعدية ممطرة



وأكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أن الفرص مهيأة لنزول الثلج على تلك المناطق مع استمرار نزوله على مرتفعات منطقة ⁧‫تبوك‬⁩ (اللوز، علقان، والظهر) وأجزاء من مرتفعات منطقة ⁧‫حائل‬⁩، حتى صباح الخميس.



وكان المركز الوطني للأرصاد، أكد في تقريره عن حالة الطقس، احتمالية تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، وكذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.



زخات برد ورياح نشطة



وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، والقصيم، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



وسبق أن أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أول موجة باردة في فصل الشتاء تشهدها مناطق المملكة نهاية الأسبوع الحالي، مع احتمالية ملامسة درجات الحرارة الصفر المئوي في المناطق الشمالية، وذلك بعد الحالة المطرية التي بدأت يوم الأحد وتستمر حتى الخميس القادم، وتشمل المناطق الـ13، وشهدت كافة مدن المملكة موجة باردة ونزولاً في درجات الحرارة.