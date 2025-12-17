قام محافظ بارق إبراهيم آل منشط، صباح اليوم (الأربعاء)، بجولة ميدانية في سوق العجمة الشعبي للاطلاع على سير العمل، والتأكد من تنفيذ التوجيهات، والإجراءات الرقابية، والتي سبق أن وجه الثلاثاء الماضي، لجنة مشتركة تضم ممثلين من الجهات الحكومية، والأمنية، والخدمية، والشؤون الاجتماعية (لجنة التوطين)، بمباشرة مهماتها في أعمال الرقابة والتنظيم. وتأتي زيارته الميدانية في سياق الجهود المستمرة لتعزيز برامج التوطين، وتنظيم الأنشطة التجارية في المحافظة، بما يساهم في رفع مستوى الجودة والسلامة في الأسواق الشعبية.